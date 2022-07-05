Донецк, 5 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 8:20 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке. По Петровскому району выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Александровка.