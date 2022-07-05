Москва, , 17:09 — REGNUM Освобождение всей территории ЛНР — позитивный сигнал, но все же это даже не завершение одного из этапов спецоперации. Об этом 5 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Флаг ЛНР Neolexx

«Нет, нельзя сейчас говорить о том, что один из этапов спецоперации закончился — хотя Шойгу и обязан был по должности так доложить. ЛНР — только часть Донбасса», — заявил эксперт.

О завершении какой-то части можно будет говорить после полного освобождения ДНР. И то только части, здесь это ключевое слово, заключил Трухачёв.

Напомним, что министр обороны России доложил президенту РФ о полном освобождении территории ЛНР.