Кызыл, , 08:52 — REGNUM В Туве за минувшую неделю выявлен один случай заражения коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики.

Владислав Ховалыг в ковидном стационаре Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

По словам руководителя ведомства Анатолия Югая, несмотря на закрытие ковидных госпиталей, в регионе сохраняется готовность принять больных, нуждающихся в стационарном лечении.

«Новая волна новой коронавирусной инфекции специалистами прогнозируется к осени, поэтому отмечена также необходимость продолжения дезинфекционных мероприятий, вакцинации и ревакцинации», — отметили в ведомстве.

В связи с этим министр рекомендовал сохранить масочный режим для работников и посетителей в медицинских организациях, в том числе в поликлиниках.