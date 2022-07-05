Кызыл, 5 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю выявлен один случай заражения коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Владислав Ховалыг в ковидном стационаре

По словам руководителя ведомства Анатолия Югая, несмотря на закрытие ковидных госпиталей, в регионе сохраняется готовность принять больных, нуждающихся в стационарном лечении.

«Новая волна новой коронавирусной инфекции специалистами прогнозируется к осени, поэтому отмечена также необходимость продолжения дезинфекционных мероприятий, вакцинации и ревакцинации», — отметили в ведомстве.

В связи с этим министр рекомендовал сохранить масочный режим для работников и посетителей в медицинских организациях, в том числе в поликлиниках.