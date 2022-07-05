Курск, 5 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Два села в Курской области остались без света после артиллерийского обстрела со стороны Украины утром 5 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела сёл в Курской области

По предварительным данным, при обстрелах никто не пострадал. Однако зафиксированы повреждения фасадов нескольких домов, в домах выбиты стёкла.

«В Тёткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 июля со стороны ВСУ произведён артиллерийский обстрел приграничных населённых пунктов Глушковского района Курской области.