Саратов, , 09:22 — REGNUM В поселке Зоринском под Саратовом утром 5 июля произошло возгорание на складе с вторсырьем. По данным ГУ МЧС России по Саратовской области площадь пожара составила 450 кв. метров.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Первые звонки об инциденте поступили в экстренные службы в 06:36 (местное время). На месте обнаружили, что горит металлический склад с вторсырьем. Недостаток воды и сильная пожарная нагрузка здания осложняли тушение огня.

В 08:24 пожар был ликвидирован. К тушению возгорания привлекались 37 человек и шесть единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 29 марта на территории саратовского речного транспортного предприятия сгорел грузовой буксир.

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