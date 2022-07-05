Новосибирск, 5 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. У Новосибирска большой туристический потенциал. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Новосибирск способен стать центром туризма в Западной Сибири, — сказал Локоть в ходе встречи со специалистами центра «Сибирь-Хоккайдо». — В федеральном бюджете предусмотрены средства на развитие внутреннего туризма, но чтобы ими воспользоваться, необходимо разработать чёткую программу развития туризма в нашем городе. Она почти завершена, осталось оформить её соответствующим образом».

По его словам, нужно совершенствовать информационную инфраструктуру и разрабатывать туристические маршруты.