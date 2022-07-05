Владивосток, , 11:43 — REGNUM Во Владивостоке увеличилось количество улиц, участков дорог и мостов, которые комплексно отремонтируют благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так будет проведено проектирование дороги от автовокзала к Дому молодёжи. При этом, этот же подрядчик займётся и строительно-монтажными работами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, на улице Нейбута завершают укладку первого слоя асфальта.

«В этому году по нацпроекту во Владивостоке ремонтируют три улицы — Калинина, Нейбута и Давыдова. На Нейбута завершаем укладку выравнивающего слоя асфальта. После поднятия люков уложим второй слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, завершим устройство тротуаров, смонтируем новые остановочные павильоны, светофор на повороте в микрорайон Зелёный бульвар, установим знаки и проведем работы по благоустройству. Работы идут по графику, а многие даже с опережением», — пояснил представитель подрядной организации Евгений Чирков.

Ход работ контролируют специалисты администрации, общественные наблюдатели, представители дальневосточного отделения федерального агентства «Росавтодор».

"Нацпроект «Безопасные качественные дороги» — это прекрасная возможность для проведения масштабных комплексных работ. Они включают в себя ремонт дорог, обустройство пешеходных связей, оборудование новых подпорных стен, лестниц, автобусных остановок и другой дорожной инфраструктуры. В перечень комплексных работ наконец-то попала дорога к Дому молодёжи. Как пояснил подрядчик, на участке сделают новый мост, отремонтируют дорогу и тротуары.

Мы контролируем ход работ, участвуем в приемке и оцениваем качество. Нацпроекты, прежде всего, нацелены на повышение качества жизни приморцев», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Югра заняла вторую строчку рейтинга регионов России по качеству дорог, уступив лишь Москве.