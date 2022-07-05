Токио, , 08:50 — REGNUM В середине июля 2022 года в Австралии впервые состоится встреча глав энергетических ведомств Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония. Об этом 5 июля сообщил на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Коити Хагиуда Puramyun31

«С 11 по 15 июля я совершу визит в Австралию для участия во встрече глав энергетических ведомств Quad. Это будет первая встреча в таком формате», — сказал он.

Также Хагиуда уточнил, что в ходе этой встречи стороны планируют провести обсуждение вопросов «чистой» энергетики, энергетической безопасности и сокращения выбросов.

Отметим, Quad был создан в 2017 году в качестве механизма для взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.