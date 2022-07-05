Донецк, 5 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Александровка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 7:30 зафиксирована атака с позиций в Красногоровке. По Александровке выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной республике под обстрел украинских войск попали Донецк и Новосёловка.