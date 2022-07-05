Тбилиси, 5 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Грузинская неправительственная организация (НПО) «Позор», потребовав отставки правительства Грузии и объявив бессрочную акцию протеста, в итоге подарила правящей партии «Грузинская мечта» победу. Об этом 4 июля заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @AlexanderElisashvili Александр Элисашвили

Он отреагировал на то, что «бессрочная» акция длилась на протяжении двух дней, а потом была свернута.

«НПОшники, решившие стать политиками, кривляясь и заявляя, что они не политики, решили на митинге оправить правительство в отставку и объявить себя министрами. Естественно, эта вызывающая смех игра в «техническое правительство» провалилась», — сказал Элисашвили.

Депутат заявил, то в результате действий «Позора» правящая партия «тактически победила», неважно, хотели этого в НПО или нет. Он призвал оппозиционные партии сосредоточиться на том, чтобы вынудить «Мечту» выполнить требования, необходимые для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В «Мечте» заявили, что не смогут выполнить из них самостоятельно только одно условие — примирение с оппозицией, а по остальным вопросам готовы проводить реформы. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия», которое также называют «техническим».