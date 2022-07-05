* талибами — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 08:49 — REGNUM В афганской провинции Каписа между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл внутренний конфликт. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Согласно источникам, конфликт вспыхнул вечером 4 июля в уезде Кохистан Хеза Авай. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны из провинции Гильменд вступили в бой с людьми начальника уголовного розыска этого уезда.

Источники добавляют, что раненого начальника угрозыска гильмендские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уложили лицом вниз на землю, а затем арестовали.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признают наличие внутреннего конфликта, но отрицают ранение и арест начальника уголовного розыска.

Маулави Абдул Матин Саид, начальник полиции уезда Кохистан Хеза Авай, сообщил СМИ, что причиной конфликта стала простая перепалка.