В афганской провинции Каписа произошёл конфликт между талибами*
Махмудраки, Афганистан, 5 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл внутренний конфликт. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, конфликт вспыхнул вечером 4 июля в уезде Кохистан Хеза Авай. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны из провинции Гильменд вступили в бой с людьми начальника уголовного розыска этого уезда.
Источники добавляют, что раненого начальника угрозыска гильмендские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уложили лицом вниз на землю, а затем арестовали.
Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признают наличие внутреннего конфликта, но отрицают ранение и арест начальника уголовного розыска.
Маулави Абдул Матин Саид, начальник полиции уезда Кохистан Хеза Авай, сообщил СМИ, что причиной конфликта стала простая перепалка.