Москва, , 08:56 — REGNUM Военнослужащие соединений танковых и мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО), проявившие мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации на Украине, получили государственные награды из рук командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Об этом сообщает 5 июля Министерство обороны РФ.

Командующий ЦВО — Александр Лапин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащим вручили Ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и Ордена Жукова.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества — великой России. Я верю в вас, верю в то, что вместе мы выполним, с честью, все поставленные задачи», — обратился к ним Лапин.

Командующий пожелал бойцам крепкого здоровья и возвращения домой с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину будет присвоено звание Героя России.

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