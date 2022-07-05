Донецк, , 08:46 — REGNUM В Донецкой Народной республике под обстрел украинских войск попали Донецк и Новосёловка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В 7:35 с позиций в Новгородском ВСУ открыли огонь из миномёта по Новосёловке. Выпущено четыре мины калибра 120 мм.

В 7:55 из Первомайского обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 8:10 стрельбы из Первомайского велась по Киевскому району донецкой столицы, выпущено десять снарядов калибра 155 мм.