Муйский район, Бурятия, 5 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии приостановлено автомобильное движение по дороге Таксимо — Северомуйск. Об этом сообщает группа «Муя-инфо» местной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в группе «Муя-инфо» Дорога превратилась в реку. Бурятия

Из-за обильных осадков дорога в 3-5 км от Северомуйска фактически превратилась в бурлящую реку.

На место, как отмечается, для оценки ситуации и вариантов решения проблемы выехали специалисты.