Элиста, 5 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. День республики отмечают сегодня, 5 июля, жители Калмыкии. С праздником земляков в своём телеграм-канале уже поздравил руководитель региона Бату Хасиков.

Флаг Калмыкии

Государственный праздник был установлен после того, как 5 июля 1920 года в посёлке Чилгир на первом общекалмыцком съезде Советов приняли «Декларацию прав трудового калмыцкого народа», провозгласившую его право на автономию.

«Сегодня этот праздник отмечают все, ведь главное богатство Калмыкии — это её жители, отзывчивые, талантливые и трудолюбивые. День республики — прекрасный повод объединиться всем, кто любит родную землю. Так пусть наш плодотворный труд, решимость и целеустремленность служат на благо как малой родины, так и России в целом», — отметили в министерстве культуры и туризма Калмыкии.

День республики объявлен выходным в Калмыкии.