Сеул, 5 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц упали на $9,43 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец июня 2022 года валютные резервы страны составили $438,28 млрд.

Известно, что темпы падения показателя оказались рекордными с ноября 2008 года, когда резервы сократились на $11,75 млрд. Сокращение показателя наблюдается на протяжении четырех месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с падением стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары, а также продажей долларов финансовыми органами для снижения волатильности рынка.

Ценные бумаги сократились на $6,23 млрд, до $395,27 млрд, а депозиты — на $2,64 млрд, до $19,23 млрд.

По состоянию на конец мая Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам.