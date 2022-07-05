Красноярск, , 08:45 — REGNUM Заключено соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем, городом Свердловском и Свердловским районом Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве края.

Александр Усс (слева) и Андрей Сухачёв Александр Черных ©, Krskstate.ru

Документ был подписан 4 июля в Свердловске, куда губернатор края Александр Усс прибыл с рабочим визитом. Также свою подпись в документе поставил глава администрации Свердловска и Свердловского района ЛНР Андрей Сухачёв.

«Соглашение подразумевает сотрудничество в реализации совместных проектов и инициатив в самых разных сферах», — говорится в сообщении.

Усс подчеркнул, что указанное соглашение предусматривает «реальное сотрудничество, важнейшим элементом которого является восстановление социальной инфраструктуры города и района».

Красноярские специалисты совместно со свердловскими коллегами определили первоочередные действия по ремонту социальных и инфраструктурных объектов. Через две недели в ЛНР прибудет большая группа красноярских специалистов. Они займутся детальным обследованием объектов и выстраиваем логистических схем.

«Наша совместная программа взаимодействия ориентирована на годы», — добавил красноярский губернатор.

Усс заверил, что первоочередные работы по школам начнутся в течение месяца. Их планируют завершить к началу учебного года. До наступления холодов планируют закончить основной объём ремонта систем отопления и крыш.

«Восемь лет мы жили в довольно тяжёлой ситуации, но сейчас с надеждой ждём перемен к лучшему. Нам в помощь вызвался один из самых мощных регионов Российской Федерации — Красноярский край», — прокомментировал глава администрации Свердловска и Свердловского района ЛНР Андрей Сухачёв.

Он добавил, что «уже намечены дома и соцобъекты для восстановления», определены первоочередные задачи. Далее работа пойдёт «на долгосрочную перспективу».

Напомним, между Россией, Луганской и Донецкой Народными Республиками заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Свердловский район расположен в юго-восточной части ЛНР. В городе и в районе проживают около 125 тысяч человек, в том числе более 63 тысяч — в Свердловске.

В городе и районе развита горнодобывающая промышленность. Ещё один вид деятельности — сельское хозяйство.

Боевые действия на территории района не ведутся, подытожили в правительстве Красноярского края.

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