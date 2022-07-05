Улан-Батор, , 08:43 — REGNUM Согласно утверждённому графику ведётся строительство газопровода из России в Китай через монгольскую территорию. Об этом 5 июля заявила монгольский министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Улан-Баторе.

Газопровод Albinfo

«Работы по проекту строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, который является частью программы по строительству экономического коридора Монголия — Россия — Китай, идут в соответствии с намеченным графиком», — сказала она.

Также Батцэцэг уточнила, что в ходе переговоров с главой МИД РФ они обсудили вопрос, которые связаны с проектом железнодорожных коридоров, соединяющих Россию и Китай через восточную и западную части Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монгольский министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг заявила, что в 2021 году общий объём торговли между Россией и Монголией увеличился до $2 млрд.