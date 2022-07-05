Самара, 5 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Правительственный грант за достижение показателей социально-экономического развития получила Самарская область. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что эти средства могут быть использованы на любые цели.

«Самарская область получила один из самых крупных в стране грантов за эффективное региональное управление. Этот грант, который доведен до нас в соответствии с указом президента страны, нужно направить на реализацию задачи значимой, заметной для всех жителей региона. Потому что в получении этой высокой поддержки есть вклад всех жителей Самарской области, всех, кто честно трудится на благо родной земли», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что с учетом запросов жителей области Азаров поручил региональному правительству проработать направление средств федерального гранта на обновление транспортного парка общественных перевозок.

«Это направление рассматриваем в качестве приоритетного, однако принимаются и другие предложения, на что мы можем направить дополнительные средства», — заявил он.

Он подчеркнул, что перед руководством региона стоит задача выполнить все показатели национальных проектов.

«Должно быть стопроцентное исполнение всех показателей. Это импульс для развития экономики, это забота о людях, это повышение качества предоставляемых услуг в различных сферах. Все должны это понимать», — подчеркнул он.

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