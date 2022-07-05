Новосибирск, 5 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Самаре задержан мужчина, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью на территории Новосибирска в 1987 году. Расследование уголовного дела возобновлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

По данным следствия, 28 июня 1987 года 21-летний мужчина во время ссоры нанёс знакомой девушке более 130 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. На следующий день обвиняемый скрылся из региона. Всё это время он проживал в Самарской области. Было возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого установлена, он был объявлен в розыск, обвинение ему было предъявлено заочно.

В ведомстве уточнили, что мужчина задержан по месту жительства в Самаре и доставлен в Новосибирск. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объёме и дал подробные показания. Мужчина в настоящее время заключён под стражу. Расследование дела продолжается.