Джакарта, 5 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан продлевает коронавирусные ограничения на всей территории страны, сообщает Kompas.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Ограничения по коронавирусу в Индонезии продлят с 5 июля по 1 августа 2022 года.

«В последнее время мы наблюдаем рост случаев заражения коронавирусом из-за распространения штаммов BA.4 и BA.5», — говорится в заявлении МВД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетит в Ханой с двухдневным визитом во Вьетнам, прежде чем отправиться в Индонезию на встречу министров стран G20.

Читайте также: Глава МИД России посетит Вьетнам перед встречей министров G20 на Бали