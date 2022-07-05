Кито, 5 июля 2022, 08:42 — REGNUM Заявление о своей отставке подали министр экономики Эквадора Саймон Куэва и глава минздрава республики Химена Гарсон, сообщило агентство Reuters.
Уход чиновников последовал за протестами коренного населения, которые начались около двух недель назад. По информации секретаря государственного управления Эквадора Ивана Корреи, о перестановках в правительстве будет объявлено 5 июля.
Он допустил, что изменения ждут и министерство финансов, а также другие ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня власти Эквадора достигли соглашения с представителями Национальной конфедерации коренных народов (CONAIE), позволяющего продвинуться в урегулировании кризиса с протестами в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Эквадора достигло соглашения с протестующими