Кито, 5 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Заявление о своей отставке подали министр экономики Эквадора Саймон Куэва и глава минздрава республики Химена Гарсон, сообщило агентство Reuters.

Skratos1983 Эквадор

Уход чиновников последовал за протестами коренного населения, которые начались около двух недель назад. По информации секретаря государственного управления Эквадора Ивана Корреи, о перестановках в правительстве будет объявлено 5 июля.

Он допустил, что изменения ждут и министерство финансов, а также другие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня власти Эквадора достигли соглашения с представителями Национальной конфедерации коренных народов (CONAIE), позволяющего продвинуться в урегулировании кризиса с протестами в стране.