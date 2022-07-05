Москва, 5 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. МЧС России утвердило правила противопожарной безопасности для фасадных систем зданий на фоне нескольких крупных возгораний, которые распространялись по фасадам.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года свод правил «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте», — говорится в тексте документа.

Так, приказ предусматривает правила безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте фасадных систем. Кроме того, в документе содержится перечень требований к строительным материалам, входящим в состав конструкций фасадных систем.