Алжир, 5 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 5 июля Алжир отмечает 60-летие независимости от Франции грандиозным военным парадом, но воспоминания о насилии в колониальный период до сих пор лежат тяжелым бременем на отношениях между двумя странами, передает агентство France-Presse.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военный оркестр Алжира

Алжир добился независимости в ходе изнурительной восьмилетней войны, которая закончилась подписанием в марте 1962 года Эвианских соглашений.

5 июля того же года Алжир окончательно освободился от колониального господства, но воспоминания о 132-летней оккупации продолжают омрачать его связи с Францией.

Юбилейный парад будет принимать президент страны Абдельмаджид Теббун. Ожидается присутствие высокопоставленных гостей, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, президента Туниса Каиса Саида и президента Нигера Мохамеда Базума.

Война за независимость Алжира унесла сотни тысяч жизней, но спустя шесть десятилетий, несмотря на ряд жестов, сделанных президентом Франции Эммануэлем Макроном, Франция не считает нужным принести какие-либо извинения за колониальный период.

«Невозможно, чтобы мы забыли или стерли геноцид людей, геноцид культуры и геноцид национального духа, в котором остается виновной колониальная Франция», — сказал спикер верхней палаты алжирского парламента Салах Гуджиль в интервью, опубликованном газетой L’Expression 4 июля.

Французско-алжирские отношения достигли нижней точки в конце 2021 года после того, как Макрон усомнился в том, что Алжир существовал как государство до французского вторжения, и обвинил его «военно-политическую систему» в переписывании истории и разжигании «ненависти к Франции».

В ответ Алжир отозвал своего посла, но с тех пор обе стороны, по-видимому, все же смогли наладить отношения.

Макрон и Теббун подтвердили в телефонном разговоре 18 июня свое желание упрочить связи, и Теббун пригласил своего французского коллегу посетить Алжир.