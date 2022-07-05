Хабаровск, 5 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 5 июля в Хабаровске.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе Патрушев отметил, что пограничная обстановка в округе формируется в определённых условиях.

Это наращивание США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах и активизация «реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов созданием новых военных блоков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал расширить санкции, направленные против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он заявил на саммите «Группы семи» в замке Эльмау на юге Германии.

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