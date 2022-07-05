Москва, 5 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс, построенный в честь Бориса Ельцина, нужно преобразовать в центр памяти о преступлениях Ельцина и Горбачёва. Об этом 5 июля ИА REGNUM заявил историк и публицист Сергей Марочкин.

Леонид Макаров Касса Ельцин-центра

«Екатеринбург — это столица либералов-западников, «голубой полюс»: на всех выборах и референдумах именно там больше всего набирали силы, недружественные по отношению к нашей стране», — заявил историк.

В процентном отношении это всегда было заметно больше, чем даже в Москве с Петербургом, отметил Марочкин.

«Символично, что именно из города, в котором убили последнего русского монарха, пришел в МосквуБорис Ельцин, который по вреду для нашей страны сопоставим разве что с Лжедмитрием. Что делать с «Ельцин-центром»? Преобразовать в Центр памяти о преступлениях Ельцина и Горбачева», — заключил публицист.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашеввыступил против ликвидации Ельцин-центра.