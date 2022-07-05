Лондон, , 08:38 — REGNUM Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) подал апелляцию на решение Женской теннисной ассоциации (WTA) оштрафовать организацию за недопуск российских и белорусских спортсменов до Уимблдона. Об этом 5 июля заявила исполнительный директор AELTC Салли Болтон.

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«Мы подали апелляцию. Это предмет судебного разбирательства. Уимблдон и LTA — отдельные организации, поэтому нас оштрафовали отдельно. И мы рассматриваем это тоже отдельно», — приводит слова Болтон The Guardian.

Ранее сообщалось, что WTA наложила штраф на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) в размере $750 тыс., AELTC был оштрафован на $250 тыс.

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