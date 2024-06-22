Харьков, Украина, 21 июня, 2024, 23:06 — ИА Регнум. На Украине взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Frеедом».

Ксения Михайлова/РИА Новости

Подробности инцидентов не уточняются. Официальные комментарии властей о возможных повреждённых объектах и пострадавших не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июня Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч», никто не пострадал.

Кадры второго применения российской управляемой авиабомбы ФАБ-3000 в зоне спецоперации опубликованы 21 июня в Сети. Итогом удара стала ликвидация до 70 нацгвардейцев ВСУ в селе Липцы Харьковской области.