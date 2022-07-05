Екатеринбург, 5 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Академическом районе Екатеринбурга начали строительство разворотного трамвайного кольца, пишут СМИ. Оно будет находиться у храма Святых Божиих строителей и берега реки Патрушихи.

Константин Косачев Трамвай

По данным E1.ru, на месте уже работает строительная техника. Трамвайные пути уложат на монолитное бесшпальное основание. Рельсы сварят из плети. Это позволит снизить шум от вагонов.

Кольцо будет разворотным, с двумя приёмно-отправочными путями. Для высадки и посадки пассажиров здесь появятся две остановочных площадки. Длина рельсов по кольцу составит 430 метров. Остановочные площадки оборудуют информационными табло и навесами.