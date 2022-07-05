Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области для обеспечения участками многодетных семей передали в муниципальную собственность 450 гектаров земли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке властей, расширение площади муниципальной земли позволит сформировать около 1,5 тыс. земельных участков, которые смогут получить многодетные семьи Димитровграда. Речь идёт о передаче в муниципальную собственность более 450 гектаров. Соответствующий проект изменений в городской генеральный план утверждён на заседании депутатского корпуса.

В региональном правительстве отмечают, что в городе вопрос с предоставлением участков многодетным семьям стоит наиболее остро по сравнению с другими муниципальными образованиями.

Ранее власти Димитровграда заявляли, что завершён основной этап работы по передаче земельного массива площадью 452 гектара в западной части города (за улицей Курчатова) из федеральной собственности в муниципальную. Отмечалось, что на данной территории планируется размещение социальных и культурных объектов, а также предприятий сферы услуг.

По данным региональных властей, за предоставлением в собственность бесплатно земельных участков обратились 11,5 тыс. многодетных семей, из них получили земли 4,6 тыс. семей. В том числе в Димитровграде на учёте стоят 1419 семей, из них получили участки 334 «ячейки» общества.