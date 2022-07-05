Вашингтон, , 08:36 — REGNUM В результате того, что борьба стран Запада с Россией, включая антироссийские санкции, не достигает необходимых им результатов, президент США Джо Байден может в итоге оказаться в роли «голого короля Донбасса». Такое мнение 4 июля высказал обозреватель Питер Ван Бурен в своей статье для издания The American Conservative.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает автор материала, ранее американский президент заявил о новом пакете помощи киевскому режиму в размере $1,2 млрд помимо ранее одобренного ленд-лиза на общую сумму $40 млрд, и при этом он пребывает в уверенности, что Запад героически борется с Россией.

«Эта спецоперация ведется с поставками оружия и санкциями. И то и другое терпит неудачу, оставляя Байдена незащищенным, чтобы однажды он проснулся и обнаружил себя императором Донбасса без одежды», — говорится в публикации.

Также Ван Бурен указал, что санкции против России играют в пользу Москвы, а данные о потерях российских военных всё время преувеличиваются Киевом.

При этом обозреватель добавил, что американские союзники — Япония и Евросоюз, проводят переговоры по конфликту на Украине, в то время как их «собственные потребности в энергии ограничивают их возможности» по введению санкций против РФ.

Кроме того, автор материала привёл в качестве примера призвавшего отказаться от антироссийских санкций главу Африканского союза, а также Мексику с Бразилией, отказывающихся осуждать Москву в ситуации с Украиной.

В результате всего вышесказанного, США остаются почти единственной страной, заявляющей об угрозе для либерального мирового порядка, заключил Ван Бурен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наличие экономических трудностей в стране признал президент США Джо Байден в ходе своего выступления 4 июля по случаю Дня независимости.