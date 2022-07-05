Кабул, , 08:35 — REGNUM Последний самолёт с афганскими паломниками вылетел из аэропорта Кабула в Джидду. Об этом сообщило министерство по делам хаджа и вакуфов правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, передаёт телеканал Afghanistan International.

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В своём информационном бюллетене министерство сообщает, что в соответствии с соглашением с авиакомпаниями Comair и Ariana афганские паломники были доставлены в Саудовскую Аравию 41 рейсом.

Согласно статистике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в этом году в хадже примут участие 13 582 гражданина Афганистана.

Высокопоставленные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра, и Анас Хаккани, один из видных членов этой группировки, также отправились в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.