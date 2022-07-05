Саратов, , 08:51 — REGNUM Тела двоих мужчин обнаружили после тушения пожара в Саратове. Ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Пожарные ГУ МЧС РФ по Саратовской области

По предварительным данным, днем 4 июля местные жители обнаружили возгорание домовладения по улице Мясницкой. После тушения огня в помещении одной из квартир обнаружили тела двух неизвестных мужчин на вид 30-35 лет со следами термического воздействия. Личности погибших устанавливаются.

Причиной смерти мужчин могло стать отравление продуктами горения. По одной из версий, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

ИА REGNUM напоминает, 23 июня жители одного из домов в городе Энгельсе обнаружили возгорание соседней квартиры. Жилье в связи со служебной необходимостью снимали двое мужчин в возрасте 26 и 50 лет. После тушения огня в квартире обнаружили тела жильцов.

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