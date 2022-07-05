Шебалинский район, Алтай, 5 июля 2022, 08:33 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет молодая девушка, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, вечером 22 мая компания молодых людей после гулянки на дне рождения родственника, решила прокатиться на автомобиле. Один из них взял с собой четырёхлетнего брата, посадив к себе на колени. При этом 20-летняя водитель не имела прав и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На одном из поворотов в селе Ильинка она не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. В результате малолетний пассажир вылетел через лобовое стекло и погиб на месте.
«Водителю транспортного средства, пассажиру и собственнику автомобиля — 37-летнему жителю Алтайского края, также находившемуся в салоне транспортного средства, на месте была оказана скорая медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась», — отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.
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