Шебалинский район, Алтай, 5 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет молодая девушка, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай ДТП на Алтае

По данным следствия, вечером 22 мая компания молодых людей после гулянки на дне рождения родственника, решила прокатиться на автомобиле. Один из них взял с собой четырёхлетнего брата, посадив к себе на колени. При этом 20-летняя водитель не имела прав и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На одном из поворотов в селе Ильинка она не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. В результате малолетний пассажир вылетел через лобовое стекло и погиб на месте.

«Водителю транспортного средства, пассажиру и собственнику автомобиля — 37-летнему жителю Алтайского края, также находившемуся в салоне транспортного средства, на месте была оказана скорая медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.