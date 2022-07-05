Новосибирск, , 08:34 — REGNUM В Новосибирской области в медорганизациях и на складе Новосибоблфарма в наличии сейчас имеется 337 494 комплекта иммунобиологических препаратов для профилактики коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«В том числе — 1081 комплектов «Спутника М» для подростков 12-17 лет», — уточнили в минздраве.

По официальным данным, одним компонентом вакцинировано уже 1 670 639 новосибирцев, 1 589 437 человек завершили полный курс вакцинации.