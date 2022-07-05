Лондон, 5 июля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

Надаль одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом в матче четвёртого круга турнира. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

Надаль восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, семь ошибок на подаче и 2 из 4 брейков.

В четвертьфинале Надаль сыграет с представителем США Тейлором Фритцем.

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