Токио, , 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 7−8 июля примет участие во встрече глав МИД стран G20, которую в этом году принимает Бали. Об этом 5 июля он заявил на пресс-конференции в Токио.

Ёсимасы Хаяси 首相官邸

По словам Хаяси, в ходе переговоров будут озвучены «позиция и подход Японии к важным международным проблемам, включая вопросы продовольствия и энергетики». Также министр отреагировал на высказывание журналиста о вероятности участия в предстоящей встрече главы МИД России Сергея Лаврова.

Ёсимаса Хаяси «Учитывая ситуацию вокруг Украины, мы больше не можем, как раньше, продолжать отношения с РФ. Исходя из этого, в случае участия министра Лаврова мы намерены в сотрудничестве с вовлечёнными странами чётко выразить позицию Японии касательно нападения России на Украину, которое потрясает основы миропорядка».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетит в Ханой с двухдневным визитом во Вьетнам, прежде чем отправиться в Индонезию на встречу министров стран G20.

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