Глава МИД Японии на встрече стран G20 намерен высказать Лаврову всё
Токио, 5 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 7−8 июля примет участие во встрече глав МИД стран G20, которую в этом году принимает Бали. Об этом 5 июля он заявил на пресс-конференции в Токио.
По словам Хаяси, в ходе переговоров будут озвучены «позиция и подход Японии к важным международным проблемам, включая вопросы продовольствия и энергетики». Также министр отреагировал на высказывание журналиста о вероятности участия в предстоящей встрече главы МИД России Сергея Лаврова.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетит в Ханой с двухдневным визитом во Вьетнам, прежде чем отправиться в Индонезию на встречу министров стран G20.
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