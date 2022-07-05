Тирасполь, , 08:30 — REGNUM Румыния постепенно поглощает Молдавию, просто это не все замечают. Такое заявление сделал министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев не телеканале «Первый Приднестровский».

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Он отметил, что поглощение не обязательно должно сопровождаться отказом Молдавии от государственности. Процесс проходит в других сферах.

«В Молдавии живет миллион граждан Румынии, вся законодательная база этого государства основана на румынских, европейских законах. Они работают с румынским законодательством, адаптируют и имплементируют его. Вся система образования выстроена по румынскому образцу», — отметил глава МИД.

Игнатьев добавил, что в руководстве Молдавии присутствуют политики, которые являются румынами с точки зрения языка, менталитета, культуры и образования. Такие люди при управлении страной руководствуются интересами Румынии.

Стоит отметить, что в Молдавии официально действует прорумынская националистическая партия унионистов AUR, которая выступает за вхождение Молдавии в состав соседней республики. Молдавский президент Майя Санду публично призналась, что имеет и румынское гражданство.

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