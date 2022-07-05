Румыния начала поглощать Молдавию — МИД Приднестровья
Тирасполь, 5 июля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Румыния постепенно поглощает Молдавию, просто это не все замечают. Такое заявление сделал министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев не телеканале «Первый Приднестровский».
Он отметил, что поглощение не обязательно должно сопровождаться отказом Молдавии от государственности. Процесс проходит в других сферах.
«В Молдавии живет миллион граждан Румынии, вся законодательная база этого государства основана на румынских, европейских законах. Они работают с румынским законодательством, адаптируют и имплементируют его. Вся система образования выстроена по румынскому образцу», — отметил глава МИД.
Игнатьев добавил, что в руководстве Молдавии присутствуют политики, которые являются румынами с точки зрения языка, менталитета, культуры и образования. Такие люди при управлении страной руководствуются интересами Румынии.
Стоит отметить, что в Молдавии официально действует прорумынская националистическая партия унионистов AUR, которая выступает за вхождение Молдавии в состав соседней республики. Молдавский президент Майя Санду публично призналась, что имеет и румынское гражданство.