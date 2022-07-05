Улан-Батор, , 08:30 — REGNUM Западные страны на протяжении многих лет превращали Украину в открыто русофобское неонацистское государство, заявил глава МИЛ России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Так, Лавров указал на деструктивные линии Соединенных Штатов и их сателлитов по решению собственных корыстных проблем за счет интересов других стран.

«Одним из наиболее опасных проявлений этой линии Запада стала многолетняя деятельность по превращению Украины в открыто русофобское неонацистское государство, военный плацдарм с целью создания угроз безопасности Российской Федерации», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что факты деятельности представителей киевского режима на Украине заинтересована сделать доступными для широкой общественности во всём мире российская сторона.

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