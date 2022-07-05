Пекин, 5 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил «синюю тревогу» из-за ливней в некоторых частях страны, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

(сс) jarmoluk Ливень

С 4 по 5 июля в некоторых районах провинций Гуандун, Гуанси, Хунань, Цзянси, Хубэй, Хэнань, Аньхой и Шаньдун ожидаются ливни, а сильные ливни до 180 мм могут обрушиться на отдельные районы этих регионов, говорится в сообщении центра.

В некоторых из этих регионов также пройдут кратковременные сильные осадки с количеством осадков до 70 мм/час, сопровождающиеся грозами и шквалами. Метеорологический центр рекомендовал местным органам власти провести соответствующую подготовку и проверить дренажные системы в городах, сельскохозяйственных угодьях и рыбных прудах.

Он также призвал принять меры по регулированию дорожного движения на участках дорог, пострадавших от сильных ливней, регулировать движение на затопленных улицах и прекратить наружные работы в опасных зонах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.