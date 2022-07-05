Сеул, , 08:29 — REGNUM В июне 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 22 695 импортных легковых автомобилей, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Рестайлинговый BMW X3 Сайт министерства промышленности КНР

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали седан Mercedes-Benz E 350 4MATIC, внедорожник BMW X3 и компактный Volkswagen Jetta 1.4 TSI.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 15 965 единиц, что на 10% меньше, чем в июне прошлого года.

Отмечается, что на немецкие бренды пришлось 70% импортных автомобилей.

Продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus) также упали на 12%, до 2070 единиц.

С января по июнь 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 131 009 импортных легковых автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.