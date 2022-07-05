Гуанчжоу, Китай, , 08:26 — REGNUM Двенадцать тел предполагаемых жертв были обнаружены по состоянию на 15:30 по местному времени 4 июля после того, как плавучий кран затонул в водах у побережья южно-китайской провинции Гуандун, сообщает провинциальный морской поисково-спасательный центр, передает агентство Синьхуа.

Тела были обнаружены в примерно 50 морских милях к юго-западу от места, где затонул плавучий кран, и соответствующие ведомства активизируют работу по идентификации, сообщили в центре. С помощью системы мониторинга 2 июля было обнаружено, что плавучий кран проекта морской ветроэлектростанции находится в опасности после того, как его швартовная цепь оборвалась, когда он укрывался от тайфуна «Чаба» в водах недалеко от города Янцзян.

Позже кран затонул, в результате чего 27 человек упали в воду и пропали без вести. Один человек был спасен утром 4 июля. В общей сложности семь самолетов, 246 судов и 498 рыболовецких судов были мобилизованы для проведения поисков оставшихся пропавших людей, нацеленных на районы, включая пляжи, прибрежные и морские районы.