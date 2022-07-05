Уфа, 5 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Доступную среду создают на пляжах в Уфе. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Пляж

Отмечается, что на пляжах «Гольфстрим», «Райский берег», «Карьерное» и «Песчаный» специалисты устанавливают (либо уже установили) пандусы с поручнями. На пляж «Солнечный» дополнительно доставили песок и выровняли территорию, разработали и согласовали проект по обустройству доступной среды для маломобильных граждан, уже проведены закупочные процедуры на поставку материала из дерева, в ближайшее время планируется заключить договор.

В парке «Кашкадан» специалисты монтируют бетонный пандус с металлическими поручнями и специальным покрытием. В зоны отдыха «Сипайловское Сочи» и «Ак-Яр Нижегородка» закупаются материалы.

Отмечается, что на пляжах «Водник» и «Ак-Яр Затон» имеются сложности из-за рельефа местности. На пляже «Берег Солнца» работы пока не начаты.

Сообщается, что завершить создание доступной среды на большинстве пляжей в Уфе намерены до середины июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе 11 официальных зон отдыха на воде.