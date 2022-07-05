Новосибирск, 5 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Новосибирскую область из Беловодского района Луганской Народной Республики прибыли первые 50 детей. Их ждёт зоопарк, краеведческий музей, Оперный театр и комфортный загородный отдых, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

nso.ru В Новосибирске встретили детей из ЛНР

«Мы рады встречать первую делегацию детей из подшефной нашему региону территории — Беловодского района Луганской Народной Республики, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. — В состав группы вошли 50 детей в возрасте от 6 до 15 лет в сопровождении пяти взрослых. У детей должен быть содержательный, безопасный, комфортный и интересный отдых».

Всего в Новосибирской области планируют принять 150 детей из Беловодского района. Каждая оздоровительная смена продлится 21 день.

Напомним, ранее Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР.